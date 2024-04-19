بسبب عدم وجود تراخيص.. جهود حثيثة للجنة إغلاق المواقع المُخالِفة بـ"تعليم جدة"

تواصل لجنة إغلاق المواقع المُخالِفة بـ"تعليم جدة" جهودها الحثيثة في متابعة ورصد العديد من المواقع غير النظامية التي تُقدّم خدمات تعليمية لمختلف المراحل لأبناء بعض الجاليات العربية وغيرها، دون الحصول على تراخيص نظامية تسمح لهم بافتتاح مثل هذه المراكز وتقديم الخدمة التعليمية لأبناء هذه الجاليات.