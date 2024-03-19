لغير السعوديين.. 5 برامج قصيرة المدى تتيحها جامعة طيبة والتسجيل يتواصل

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء التسجيل في خمسة برامج دراسية بالجامعة، عبر منصة "ادرس في السعودية" مخصصة للطلاب المسلمين من أنحاء العالم، والحجاج والمعتمرين ومسؤولي حملات الحج والعمرة.
وبيّنت الجامعة أن التسجيل في البرامج قصيرة المدى متاح حتى 23 من شهر مايو المقبل؛ داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط كل برنامج والفئة المستهدفة عبر المنصة studyinsaudi.moe.gov.sa. وتشمل البرامج: (تاريخ ومعالم المدينة المنورة، والسيرة النبوية، وعلم الحديث النبوي، والقرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها)؛ فيما تبدأ الدراسة في البرامج 23 من يونيو المقبل.
يُذكر أن منصة "ادرس في السعودية" تمنح فرصة لجميع الطلاب الدوليين والباحثين والمتدربين، تُمَكّنهم من التسجيل للدراسة في برامج تعليمية تتيحها 50 جامعة حكومية وأهلية، للحصول على درجات علمية بتأشيرة تعليمية طويلة المدى أو قصيرة المدى.