لغير السعوديين.. 5 برامج قصيرة المدى تتيحها جامعة طيبة والتسجيل يتواصل

وبيّنت الجامعة أن التسجيل في البرامج قصيرة المدى متاح حتى 23 من شهر مايو المقبل؛ داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط كل برنامج والفئة المستهدفة عبر المنصة studyinsaudi.moe.gov.sa. وتشمل البرامج: (تاريخ ومعالم المدينة المنورة، والسيرة النبوية، وعلم الحديث النبوي، والقرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها)؛ فيما تبدأ الدراسة في البرامج 23 من يونيو المقبل.