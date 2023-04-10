"الرشيد" يعلن عن مشروعات طموحة لتطوير مدينة مكة لجعلها واحدةً من المدن المميزة على خريطة العالم السياحي

وعن النجاحات التي تحققت، أكد المهندس صالح الرشيد أنه "بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية - حفظه الله- حققنا العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع حافلات مكة، وقد بلغ عدد المستخدمين والمستخدمات أكثر من 48 مليون شخص حتى الآن، وكان متوسط عدد المستخدمين للحافلات خلال اليوم الواحد في شهر رمضان نحو 250 ألف شخص".