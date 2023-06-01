الفهيد: التدريب التقني تسعى لتوظيف خريجيها عبر حزمة من البرامج

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة تسعى لعقد اتفاقيات لتوظيف خريجها وخريجاتها في المشاريع الضخمة التي تشهدها منطقة تبوك بشكل خاص وفي مختلف المشروعات بعموم مناطق المملكة.
وأوضح عقب حضوره حفل تخريج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة لهذا العام، أن المؤسسة أطلقت مجموعة من التخصصات التي تواكب النقلة النوعية وتشهدها المملكة في قطاعات الأعمال المختلفة.
وأشار إلى أن هناك لجنة خاصة تعمل على تهيئة الإمكانيات المتاحة سواء مدربين أو تجهيزات أو مناهج لدراسة وإقرار التخصصات الجديدة.
ولفت "الفهيد" إلى إطلاق ملتقى التوظيف بالمنطقة يوم الثلاثاء القادم، الذي يقام بالتزامن مع تخريج الطلاب والطالبات، وبالشراكة مع مختلف الشركات والمؤسسات التي تعمل بالقطاع الخاص؛ بهدف تقديم فرص وظيفية للخريجين والخريجات من مختلف التخصصات التقنية والمهنية.
واختتم حديثه بتقديم الشكر للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على رعايته لحفل التخرج وتدشينه لملتقى التوظيف، مقدمًا التهنئة للخريجين والخريجات، ومتمنيًا لهم حياة عملية موفقة.