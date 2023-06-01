الفهيد: التدريب التقني تسعى لتوظيف خريجيها عبر حزمة من البرامج

ولفت "الفهيد" إلى إطلاق ملتقى التوظيف بالمنطقة يوم الثلاثاء القادم، الذي يقام بالتزامن مع تخريج الطلاب والطالبات، وبالشراكة مع مختلف الشركات والمؤسسات التي تعمل بالقطاع الخاص؛ بهدف تقديم فرص وظيفية للخريجين والخريجات من مختلف التخصصات التقنية والمهنية.