فرص من "السعدون".. مزاد لعقارات مميزة على طريق الملك فهد بالرياض

ويحتوي المزاد على العديد من الفرص العقارية "سكنية وتجارية"، وبمواقع مميزة ونادرة على طريق الملك فهد الشريان النابض لمدينة الرياض، والذي يشهد أعلى كثافة مرورية بمعدل 160 ألف مركبة في الساعة، وقد حرصت شركة السعدون العقارية بمزاداتها على طرح المواقع العقارية النادرة والثمينة التي تميزت مزاداتها بها.