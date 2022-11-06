فرص من "السعدون".. مزاد لعقارات مميزة على طريق الملك فهد بالرياض

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ بالرياض، أعلنت شركة السعدون العقارية عن بيع عقارات متنوعة بمزاد إطلالة طريق الملك فهد؛ وذلك يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بفندق الشيراتون بعد صلاة العصر مباشرة.
ويحتوي المزاد على العديد من الفرص العقارية "سكنية وتجارية"، وبمواقع مميزة ونادرة على طريق الملك فهد الشريان النابض لمدينة الرياض، والذي يشهد أعلى كثافة مرورية بمعدل 160 ألف مركبة في الساعة، وقد حرصت شركة السعدون العقارية بمزاداتها على طرح المواقع العقارية النادرة والثمينة التي تميزت مزاداتها بها.
وصرّح مدير شركة السعدون العقارية المستشار موسى بن محمد السعدون لـ"سبق" بعزم الشركة مواصلة مزاداتها العلنية بطرح العديد من العقارات ذات الطابع الاستثماري والتجاري والسكني من فنادق ومبانٍ عقارية وأراضٍ متنوعة بقيم تتجاوز الـ300 مليون خلال الربع الرابع لسنة 2022، والتي تناسب جميع الفئات المستهدفة من شركات ورجال أعمال وأفراد.
الكتيب
https://drive.google.com/file/d/18i2OjoeHQL9Myfmg5xyoIoZYYu4hBMAm/view?usp=share_link
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