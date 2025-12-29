مذكرة تفاهم بين "الإسكان" و"الحرس الملكي" لتعزيز خدمات السكن

شهد معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول ركن سهيل بن صقر المطيري، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ورئاسة الحرس الملكي، وذلك في مدينة الرياض، ضمن جهود تعزيز التكامل الحكومي وتطوير خدمات الإسكان، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.