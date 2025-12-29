مذكرة تفاهم بين "الإسكان" و"الحرس الملكي" لتعزيز خدمات السكن

شهد معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول ركن سهيل بن صقر المطيري، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ورئاسة الحرس الملكي، وذلك في مدينة الرياض، ضمن جهود تعزيز التكامل الحكومي وتطوير خدمات الإسكان، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون في برامج الإسكان والخدمات المرتبطة بها، عبر تنفيذ مبادرات نوعية تخدم منسوبي رئاسة الحرس الملكي، والاستفادة من الحلول والمنتجات السكنية التي توفرها الوزارة عبر منصاتها المختلفة.
وتشمل أوجه التعاون إعداد خطط عمل مشتركة، وتقديم برامج دعم سكني، وتوفير عروض مناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية توفير أراضٍ سكنية، وتنظيم حملات تعريفية وفعاليات لرفع الوعي بمنتجات الإسكان وآليات الاستفادة منها.
وأكدت المذكرة أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي وزارة البلديات والإسكان إلى بناء شراكات فعالة مع الجهات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستقرار السكني والاستدامة، بما يعزز جودة الحياة ويُحدث أثرًا إيجابيًا في المجتمع.