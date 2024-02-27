منح 7 مسالخ في باراغواي تصاريح لتصدير لحوم البقر إلى السعودية

حصلت سبعة مسالخ في باراغواي على تصاريح لتصدير لحوم البقر إلى المملكة العربية السعودية بعد اجتيازها إجراءات التدقيق والفحص من قِبل الجهات السعودية المختصّة في ديسمبر الماضي.
وتنضم هذه المسالخ الجديدة إلى 4 مسالخ تمّ ترخيصها عام 2020 التي صدّرت نحو 677 ألف كيلوجرام من لحوم البقر من باراغواي إلى السعودية في العام الماضي 2023، وبلغت قيمة هذه الصادرات أكثر من 2.353 مليون دولار.
تأتي هذه التصاريح نتيجة للتعاون بين السلطات في السعودية وباراغواي في تنسيق القواعد والإجراءات لتسهيل التجارة الثنائية.
ومن المتوقع أن تسهم تصاريح الموافقة السعودية في تسهيل دخول منتجات اللحوم الباراغوايانية إلى باقي أسواق الشرق الأوسط في المستقبل.