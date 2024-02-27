منح 7 مسالخ في باراغواي تصاريح لتصدير لحوم البقر إلى السعودية

وتنضم هذه المسالخ الجديدة إلى 4 مسالخ تمّ ترخيصها عام 2020 التي صدّرت نحو 677 ألف كيلوجرام من لحوم البقر من باراغواي إلى السعودية في العام الماضي 2023، وبلغت قيمة هذه الصادرات أكثر من 2.353 مليون دولار.