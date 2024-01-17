بالفيديو.. "وكيل التعليم" لـ"يا هلا بالعرفج": تقليص الإدارات من 47 إلى 16 لرفع جودة التعليم.. وكل مدير يملك 94 صلاحية
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا لوكيل وزارة التعليم العام، الدكتور "حسن بن محسن خرمي"، يوضح فيه لـ"يا هلا بالعرفج" أهداف قرار تخفيض عدد إدارات التعليم في مناطق المملكة؛ إذ تم تقليص إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة بهدف رفع جودة التعليم.. وأبان أن كل مدير يملك أكثر من 94 صلاحية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي" في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الكاتبة القديرة "هيلة المشوح"، تتحدث فيه عن علاقتها الجيدة بالمشي؛ لأنها تجد أن المشي سبب للإنجاز والإنتاج، وصفاء الذهن، وتشكُّل الأفكار.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو للأمير "بندر بن خالد الفيصل" وهو يُطمئن الجميع عن صحة والده الأمير "خالد الفيصل".
وفي فقرة مزايين الكتب استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "نقل الأديب" للكاتب "محمد النشاشيبي". والكتاب باختصار عبارة عن تغريدات وشذرات، إما تاريخية أو فنية، أو قصة نحوية.. إلخ. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "محمد العمري" وهو يتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الفنان "عبدالرحمن الشومر" قصة أغنية "عالي الهمة" التي غناها ولحنها عن المنتخب السعودي.