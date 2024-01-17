بالفيديو.. "وكيل التعليم" لـ"يا هلا بالعرفج": تقليص الإدارات من 47 إلى 16 لرفع جودة التعليم.. وكل مدير يملك 94 صلاحية

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا لوكيل وزارة التعليم العام، الدكتور "حسن بن محسن خرمي"، يوضح فيه لـ"يا هلا بالعرفج" أهداف قرار تخفيض عدد إدارات التعليم في مناطق المملكة؛ إذ تم تقليص إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة بهدف رفع جودة التعليم.. وأبان أن كل مدير يملك أكثر من 94 صلاحية.