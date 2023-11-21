انتهاء مشروع ربط دول الخليج بسكك الحديد في ديسمبر 2030

وفي عام 2009، اتفقت دول الخليج الست على مشروع السكك الحديدية، وكان من المفترض أن ينتهي المشروع في عام 2018، ولكن المشروع واجه بعض الصعوبات منذ البداية، وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك بنية تحتية للسكك الحديدية وجاهزة للمشروع.