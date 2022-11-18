كيف تصل إلى "سكب المدينة"؟ كيلومترات تروي قصة معاناة أهالي الحي!

على الرغم من أن حي السكب من الأحياء الحديثة في المدينة المنورة الواقعة على طريقي الملك خالد بن عبدالعزيز والهجرة، إلا أن مداخل الحي حتى الآن لم تكتمل من ناحية طريق الهجرة، في وضع تتأرجح فيه المسؤولية بين أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.