كيف تصل إلى "سكب المدينة"؟ كيلومترات تروي قصة معاناة أهالي الحي!

على الرغم من أن حي السكب من الأحياء الحديثة في المدينة المنورة الواقعة على طريقي الملك خالد بن عبدالعزيز والهجرة، إلا أن مداخل الحي حتى الآن لم تكتمل من ناحية طريق الهجرة، في وضع تتأرجح فيه المسؤولية بين أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وبيّن أهالي حي السكب أن الشوارع التي تمتدّ من الغرب إلى الشرق وتطلّ على شارع الخدمة من الجهة الغربية؛ تعثّرت منذ فترة، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يقطعون عدة كيلومترات حتى يعودوا إلى منازلهم، خاصة مع طريق الهجرة.
وطالب الأهالي المسؤولين بإنشاء مدخل للحي من طريق الهجرة، أو اعتماد شارع حديث يوصل الحي إلى ما قبل عبارة المياه في ملحق السكب؛ كي تكون وسيلة لهم للوصول للحي من طريق الهجرة.
"سبق" نقلت معاناة أهالي حي السكب لمتحدث امانة منطقة المدينة المنورة، ولم تتلقّ أي رد حتى إعداد هذه المادة.