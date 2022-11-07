شاهد.. ولي العهد يتوسط الحضور في الصورة الجماعية لقمة الشرق الأوسط الأخضر

نشر حساب قناة الإخبارية على تويتر مقطع فيديو قصيرًا لتوسط سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للقادة والزعماء الحضور أثناء التقاط الصورة التذكارية الجماعية للقمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكانت القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر قد انطلقت برئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ.
وأكد ولي العهد في كلمته أمام حضور القمة عن أهمية استمرار التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة في المبادرة، كما أعلن عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، علاوة على الإسهام بـ2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة ولميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات قادمة، إضافة إلى استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.