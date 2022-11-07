شاهد.. ولي العهد يتوسط الحضور في الصورة الجماعية لقمة الشرق الأوسط الأخضر

وأكد ولي العهد في كلمته أمام حضور القمة عن أهمية استمرار التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة في المبادرة، كما أعلن عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، علاوة على الإسهام بـ2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة ولميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات قادمة، إضافة إلى استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.