"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أغسطس

وحثت "زاتكا" المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع (5%) كحد أدنى و(25%) كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.