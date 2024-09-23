حريملاء تحتفي باليوم الوطني بحضور جماهيري وفعاليات مبهرة

وقال: إن الاحتفال بذكرى هذا اليوم يؤكد عظمة ما قدمه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من تضحيات وإنجازات بارزة في صفحات التاريخ من توحيد للوطن، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يمثل وحدة الوطن وتضحيات أبنائه من أجل النماء والتقدم.