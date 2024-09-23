حريملاء تحتفي باليوم الوطني بحضور جماهيري وفعاليات مبهرة

رعى محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، حفل أهالي المحافظة بذكرى اليوم الوطني السعودي 94، والذي أقيمت فعالياته بحديقة الشلال، وشهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة.
وأقيمت الاحتفالات تحت شعار "نحلم ونحقق"، للاحتفاء بذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وألقى محافظ حريملاء كلمته التي رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، والشعب السعودي الكريم وأهالي محافظة حريملاء والمراكز التابعة لها بمناسبة اليوم الوطني 94.
وقال: إن الاحتفال بذكرى هذا اليوم يؤكد عظمة ما قدمه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من تضحيات وإنجازات بارزة في صفحات التاريخ من توحيد للوطن، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يمثل وحدة الوطن وتضحيات أبنائه من أجل النماء والتقدم.
واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة، تضمّنت قصائد شعرية وأوبريت وطنيًّا، إلى جانب إقامة "العرضة السعودية".
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ حريملاء شركاء النجاح في حفل الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 94، ثم قام الحضور بأداء العرضة السعودية وبزيارة للفعاليات والمعرض المصاحب لفعاليات اليوم الوطني السعودي 94.
وشملت الفعاليات التي أقامتها محافظة حريملاء العرضة السعودية، وعروض الأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والمرسم الحر، كما أقيمت خيمة للحرفيين، ومنطقة ألعاب، إضافة إلى تنظيم عدة مسابقات وجوائز متنوعة، وعرض الألعاب النارية.
وتستمر الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، لمدة ثلاثة أيام متواصلة في حديقة الشلال بالمحافظة، وحديقة الياسمين في ملهم.