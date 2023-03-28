خيارات "دفع إلكترونية" مرنة لمستخدمي المرحلة الأولى من "حافلات الرياض"

ويمكّن هذا المشروع المستفيدين من التنقل عبر 842 حافلة في 80 مسارًا للحافلات و2860 محطة بكل يسر وسهولة، حيث سيتمكن العملاء المستفيدون من الخدمة من الدفع إلكترونيًا عن طريق بطاقاتي "مدى " و"درب" التي تُشحن مسبقًا عن طريق نظام "مدى"، مما يعزز من اعتمادية الأفراد على المدفوعات الإلكترونية، ويؤدي إلى تقدم قطاع النقل بوصفه جانبًا مهمًا في حياة الفرد.