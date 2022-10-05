في اليوم العالمي للمعلم.. 7 بلدان يتقاضى فيها المعلمون أعلى رواتب في 2022

يُطلَب من كل شخص يتراوح عمره بين 4 و16 عامًا، الالتحاق بالمدرسة ودراسة ثلاث لغات (اللوكسمبورغية، والألمانية، والفرنسية)، ولا عجب أن يحصل المعلمون على رواتب جيدة بالنظر إلى الأهمية التي يعلقونها على التعليم. يكسب مدرس المدرسة الابتدائية بدون خبرة ما يقرب من 64000 دولار في السنة، بينما بعد 15 عامًا من التدريس، يكسب المعلم النموذجي حوالى 98000 دولار.