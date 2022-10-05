في اليوم العالمي للمعلم.. 7 بلدان يتقاضى فيها المعلمون أعلى رواتب في 2022

كشف تقرير على موقع "bscholarly.com" التعليمي القانوني، عن تسع بلدان يتقاضى فيها المعلمون أعلى رواتب بالعالم في 2022، يأتي ذلك في إطار احتفال العالم اليوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم.
لا يتلقى كثير من المعلمين ما يستحقونه من أجر
وحسب موقع مجلة "سيدتي"، يضيف التقرير: في الولايات المتحدة ومعظم الدول الإفريقية، لا يتلقى المعلم الأجر الذي يستحقه؛ فالمعلمون يجب أن يكونوا ممن يجنون أموالًا أكثر من معظم أباطرة المال ونجوم موسيقى الروك وأصحاب المناصب السياسية، بالنظر إلى أهميتهم في المجتمع وتأثيرهم على المستقبل.
المدرسون الأعلى أجرًا في العالم 2022
وحسب موقع "bscholarly.com"، فللمعلمين تأثير كبير على حياة تلاميذهم ووظائفهم المستقبلية، وعلى الرغم من أهمية المعلم في صناعة المستقبل؛ فإن بعض الدول تعمد إلى التقليل من قيمة المعلمين؛ لكن هناك عددًا قليلًا من البلدان التي تدفع جيدًا وبشكل استثنائي للمعلمين وهي:
سويسرا
النظام التعليمي السويسري تحكمه حكومات الكانتونات وليس الحكومة المركزية. يبدأ غالبية التلاميذ المدرسة الابتدائية في سن السادسة، ويذهب الطالب المتوسط إلى المدرسة لمدة اثني عشر عامًا. تتمتع الدولة بتصنيف جيد لجودة التعليم، خاصة في الرياضيات المتقدمة. ويكسب المعلم السويسري المتوسط ما يقرب من 69000 دولار سنويًّا بعد 15 عامًا من الخبرة.
لوكسمبورغ
تتمتع لوكسمبورغ بمعايير تعليمية ممتازة. تدير الدولة الجزء الأكبر من مدارس البلاد، ولا يدفع الطلاب أي رسوم دراسية. يكسب مدرسو المدارس الثانوية أكثر بكثير من نظرائهم الدوليين.
يُطلَب من كل شخص يتراوح عمره بين 4 و16 عامًا، الالتحاق بالمدرسة ودراسة ثلاث لغات (اللوكسمبورغية، والألمانية، والفرنسية)، ولا عجب أن يحصل المعلمون على رواتب جيدة بالنظر إلى الأهمية التي يعلقونها على التعليم. يكسب مدرس المدرسة الابتدائية بدون خبرة ما يقرب من 64000 دولار في السنة، بينما بعد 15 عامًا من التدريس، يكسب المعلم النموذجي حوالى 98000 دولار.
كندا
كندا لديها أفضل سجل في العالم لنجاح الطلاب. نظام التعليم في كندا لامركزي، ويختلف من مقاطعة إلى أخرى. في كندا نظام التعليم العام قوي إلى حد ما؛ حيث يحصل حوالى 80٪ من الطلاب على دبلوم ثانوي، و53٪ يحصلون على دبلوم ما بعد المرحلة الثانوية.
يمثل التعليم حوالى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ حيث تستثمر الحكومة الكندية أكثر من 20000 دولار في التعليم العالي لكل طالب (المدرسة الثانوية، الكلية، وما بعدها). يحصل المعلمون في كندا على رواتب جيدة؛ حيث يرتفع متوسط الدخل إلى ما يقرب من 56500 دولار بعد 15 عامًا.
ألمانيا
بالمقارنة مع بقية دول العالم، فإن نظام التعليم في ألمانيا فريد من نوعه. جودة التعليم هي مسؤولية كل الدولة، يجب أن يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة في سن السادسة، والانتهاء بعد 12 أو 13 عامًا. بالمقارنة مع بقية العالم؛ فإن التعليم المنزلي محظور في ألمانيا والدول الأوروبية.
تتقاضى غالبية المؤسسات رسومًا قليلة أو لا تفرض أي رسوم، ولكن يجب على الطلاب اجتياز الاختبارات لتأكيد مهاراتهم. النظام التعليمي تنافسي للغاية. بعد 15 عامًا من الخبرة، يمكن لمعلمي اللغة الألمانية جني ما يزيد قليلًا على 64000 دولار، على الرغم من أن أجرهم الأولي يبلغ حوالى 47500 دولار.
هولندا
يلتحق الأفراد بمدارس مختلفة اعتمادًا على احتياجاتهم وخلفياتهم وتطلعاتهم المهنية في ظل النظام التعليمي الهولندي، الذي يركز بشكل أكبر على الطلاب. في هولندا لا توجد مدارس إعدادية أو مدارس ثانوية، على الرغم من وجود برامج تجسير للمدارس الابتدائية.
في عام 2008، احتل النظام التعليمي الهولندي المرتبة التاسعة على مستوى العالم. وفيه يحصل المعلمون على أجور جيدة؛ حيث يبدأ مدرسو المدارس الابتدائية بحوالى 36000 دولار. وقد يكسب المعلم العادي ما يقرب من 60 ألف دولار سنويًّا بعد 15 عامًا من الخبرة.
أستراليا
أستراليا موقع دراسي شهير في جميع أنحاء العالم. إنه أكثر من مجرد تعليم. إنه موقع تُكَرس فيه المدارس نفسها لتصبح أكثر دول العالم ملاءمة للعيش من خلال التفكير الإبداعي. تعمل الحكومة الأسترالية دائمًا على تعزيز النظام التعليمي في البلاد.
يحصل المعلم الأسترالي المتمرس على متوسط دخل سنوي قدره 98000 دولار أسترالي، في حين يكسب المدرسون المبتدئون حوالى 60 ألف دولار أسترالي. يكسب المعلمون في أستراليا ما يصل إلى 62000 دولار أسترالي سنويًّا، ولديهم متسع من الوقت لركوب الأمواج والسباحة خلال عطلة عيد الميلاد التي تستمر ستة أسابيع.
الولايات المتحدة
من عام 2019 إلى عام 2029، من المتوقع أن يحصل معلمو المدارس الثانوية على زيادة بنسبة 4٪، تشمل العوامل الإضافية التي تؤثر على دخل معلم المدرسة الثانوية (الجغرافيا والتعليم)، يبلغ متوسط أجر المعلم الأمريكي حوالى 60 ألف دولار. يحصل المعلمون في نيويورك على 80 ألف دولار في السنة.
يوم المعلم 5 أكتوبر
ويأتي الاحتفال بـيوم المعلمين بعد التوقيع الذي تم في عام 1966 بين "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم، وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم في شتى بقاع العالم.