لا تفوّت فرص المشاهدة.. "الأحدب" و"إله الحرب" في سماء المملكة الليلة!

واستطرد: "إن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطعًا في بعض الأحيان، لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و50 يومًا؛ لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضًا دورة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل الساطعة والخافتة؛ لذلك، في السنوات التي نمر فيها بين المريخ والشمس، وكون المريخ أيضًا أقرب إلى الشمس، تكون الأرض والمريخ كذلك أقرب".