وزير الثقافة يلتقي المفوض الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم في مقر وزارة الثقافة بالدرعية، السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشانغ هوا.
ورحّب وزير الثقافة في بداية اللقاء بالسفير الصيني، وهنّأه بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة، معربًا عن تطلعه إلى أن يُشكّل هذا اللقاء خطوةً نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين. كما شكر جمهورية الصين الشعبية على اختيار المملكة ضيف الشرف في معرض بكين الدولي للكتاب في يونيو الماضي.
وأشاد الوزير بما تحقق خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية في مارس الماضي، التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة بالمملكة ووزارة الثقافة والسياحة بالصين. كما تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما وشعبيهما.
حضر اللقاء من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.