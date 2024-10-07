وزير الثقافة يلتقي المفوض الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

ورحّب وزير الثقافة في بداية اللقاء بالسفير الصيني، وهنّأه بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة، معربًا عن تطلعه إلى أن يُشكّل هذا اللقاء خطوةً نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين. كما شكر جمهورية الصين الشعبية على اختيار المملكة ضيف الشرف في معرض بكين الدولي للكتاب في يونيو الماضي.