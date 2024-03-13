مركز الرقابة على الالتزام البيئي يفتش على أكثر من 8800 مؤسسة في شهرين

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يومًا من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023، والذي اختتم بأكثر 50 ألف جولة على كل المنشآت في مختلف مناطق المملكة.