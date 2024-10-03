في "ليلة لاتينية" تتألق بأبرز الأسماء.. "موسم الرياض" يقدّم لعشاق الملاكمة حدثًا لا يُنسى

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تم الإعلان أن الليلة اللاتينية هي أول حدث في موسم الرياض يتم بثه مجانًا لعشاق الملاكمة حول العالم، حيث ستقوم DAZN ببث هذه الليلة القتالية الكبرى مجانًا على المستوى العالمي، مع الإعلان عن قنوات ناقلة أخرى في المنطقة قريبًا.