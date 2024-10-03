في "ليلة لاتينية" تتألق بأبرز الأسماء.. "موسم الرياض" يقدّم لعشاق الملاكمة حدثًا لا يُنسى
تشهد العاصمة السعودية الرياض في 16 نوفمبر القادم "ليلة لاتينية" تجمع أفضل الأسماء في عالم الملاكمة من الأبطال، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2024" بتنظيم من "جولدن بوي بروموشنز" التي تعدّ واحدة من أبرز الشركات الترويجية للملاكمة، في منطقة "The Venue" إحدى مناطق موسم الرياض الجديدة، فيما سيتم الترويج للحدث الرئيسي بالتعاون بين جولدن بوي بروموشنز وبوكسير.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تم الإعلان أن الليلة اللاتينية هي أول حدث في موسم الرياض يتم بثه مجانًا لعشاق الملاكمة حول العالم، حيث ستقوم DAZN ببث هذه الليلة القتالية الكبرى مجانًا على المستوى العالمي، مع الإعلان عن قنوات ناقلة أخرى في المنطقة قريبًا.
ومن المتوقع أن يكون الحدث من أكبر احتفالات المواهب اللاتينية في عالم الملاكمة، حيث سيشهد مواجهة بطل العالم لوزن الكروزر في WBA، المكسيكي جيلبرتو "زوردو" راميريز، في سعيه المستمر ليصبح بطل العالم بلا منازع في هذا الوزن، وسيكون أول اختبار له مواجهة بطل العالم لوزن الكروزر في WBO، البريطاني كريس بيلام سميث، الذي يدخل النزال بعد 3 نزالات متتالية دافع فيها عن لقبه بنجاح.
ففي الحدث المشترك الرئيس، سيواجه البطل الموحد السابق والأولمبي الأمريكي خوسيه راميريز خصمه الخطير والمنافس غير المهزوم، المصنف الأول في WBO، مواطنه أرنولد باربوزا جونيور، في نزال مؤهل على لقب WBO للوزن الخفيف على مدى 12 جولة.
كما تضم البطاقة أيضًا مواجهة قوية بين المكسيكي ويليام "إل كامارون" زيبايدا، ضد بطل العالم السابق لـIBF تيفين "2X" فارمر، في نزال وزن خفيف يمتد لـ10 جولات.
وتم بالتعاون مع ميغيل كوتو بروموشنز، تحديد موعد لنزال توحيد ألقاب العالم في Minimumweight بين بطل WBO التاريخي أوسكار "إل بوبيلو" كولازو من بورتوريكو، وأطول بطل WBO في هذه الفئة، ثامانونو "نوكاوت سي بي فريش مارت" نيومترونغ، حيث من المقرر أن يكون هذا النزال على مدار 12 جولة.
كما سيفتتح العرض بنزال مؤهل لـ WBA للوزن الخفيف الفائق على مدى 12 جولة بين المصنف الأول في WBA كينيث "بوسمان" سيمز جونيور من شيكاغو، وأوسكار "لا ميغرانيا" دوارتي.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجولدن بوي بروموشنز أوسكار دي لا هويا خلال المؤتمر: "نقدم أفضل النزالات للجماهير، من نزال توحيد بطولة العالم إلى مواجهات بين أبطال سابقين ومنافسين صاعدين، بالإضافة إلى بطاقة ثرية بالنجوم الواعدة، حيث سيشمل هذا العرض كل ما هو رائع في عالم الملاكمة".
فيما قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوكسير بن شالوم: "يواصل موسم الرياض تقديم أفضل النزالات على أعلى مستوى رياضي، ونفخر بالعمل مع معالي المستشار تركي آل الشيخ وأوسكار دي لا هويا لتقديم نزال ملحمي آخر لتوحيد بطولة العالم للوزن الثقيل جيلبرتو راميريز، لكن كريس بيلام سميث سيأتي مليئًا بالثقة، وهو مستعد تمامًا لتوحيد اللقب".
بينما عبر المدير التنفيذي للأعمال في جولدن بوي بروموشنز، فيليب بوتون، عن حماسه للشراكة مع موسم الرياض قائلًا: "متحمسون للعمل مع موسم الرياض في ترويج "ليلة لاتينية" وتوسيع نطاق أعمال جولدن بوي على الصعيد العالمي".