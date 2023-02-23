"السحيباني" و"الخلاوي" يناقشان اتفاقية "منافع" لتحويل مكة والمدينة إلى مركز جذب

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في جدة اليوم، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الدكتور يوسف بن حسن الخلاوي.
واستعرض "الخلاوي" جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي تنفذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، بالإضافة إلى مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، وغيرها من المشاريع، كما تناول جهود الغرفة في التنسيق بين الغُرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة داخل الدول الأعضاء بالمنظمة.
وبحث كذلك اتفاقية "منافع" التي جمعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.
ونوّه "السحيباني"، بالحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيداً باتفاقية "منافع" التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية.
وثمّن افتتاحها مكتباً إقليمياً للغرفة في محافظة جدة، الذي سيسهم في زيادة تنوع برامجها التي تخدم الدول الأعضاء بالمنظمة ومشاربعها، وكذلك دورها في تنسيق الجهود بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية الأعضاء.