"السحيباني" و"الخلاوي" يناقشان اتفاقية "منافع" لتحويل مكة والمدينة إلى مركز جذب

وثمّن افتتاحها مكتباً إقليمياً للغرفة في محافظة جدة، الذي سيسهم في زيادة تنوع برامجها التي تخدم الدول الأعضاء بالمنظمة ومشاربعها، وكذلك دورها في تنسيق الجهود بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية الأعضاء.