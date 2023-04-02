"جعل فمك سالم".. حملة في تبوك للكشف عن سرطان الفم

كشفت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك أنها أجرت فحصًا لـ150 مستفيدًا في متنزه الأمير فهد بن سلطان، وذلك في إطار حملة للكشف المبكر عن سرطان الفم، بالتعاون مع مركز طب الأسنان في المنطقة.
وجاءت الحملة تحت شعار (جعل فمك سالم)، للكشف المبكر عن مرض سرطان الفم وكيفية الوقاية منه، كما تسعى هذه الحملة لرفع الوعي العام، إلى جانب تطوير ثقافة الأفراد من خلال التعرف على أسباب وأعراض سرطان الفم، والدور الذي يقوم به الطبيب في المساعدة على كشف المرض وتشخيصه في وقت مبكر للتغلب عليه.
وأكدت الجمعية بأن سرطان الفم أحد أكثر أمراض الفم تهديداً للحياة، وأشارت إلى أن عادات تدخين التبغ والمواد ذات الصلة هي أكبر أسباب التسبب في الإصابة بسرطان الفم.