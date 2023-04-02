"جعل فمك سالم".. حملة في تبوك للكشف عن سرطان الفم

وجاءت الحملة تحت شعار (جعل فمك سالم)، للكشف المبكر عن مرض سرطان الفم وكيفية الوقاية منه، كما تسعى هذه الحملة لرفع الوعي العام، إلى جانب تطوير ثقافة الأفراد من خلال التعرف على أسباب وأعراض سرطان الفم، والدور الذي يقوم به الطبيب في المساعدة على كشف المرض وتشخيصه في وقت مبكر للتغلب عليه.