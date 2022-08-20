الجواد "هيسلوود" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بموسم الطائف

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الجواد "بنيورن تافرنر" للمالك رفاعي الغريبان، و"أبا العوايد" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس "محبوبة حسين" لحسن المرغلاني، و"تدجر" لفهد الدرع، والجواد "صياف" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس "شموس العذبة" لأسطبل عالية نجد، والجواد "تيتا" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.