"الحب المعلن أمام الشاشات".. "قنش": رومانسية الأزواج بمواقع التواصل قد تدمّر حياتهما

وأردف: "على الرغم من الفارق الكبير في نسب الاختيار، فقد تباينت الآراء في الجانبين: الرافض والمرحب على حد سواء، فرأى عدد من الرافضين أن الامتناع عن تصدير الصورة المثالية بين الزوجين على مواقع التواصل من شأنه أن يحافظ على مشاعر الآخرين، الذين قد يرون في حياتهم بؤساً واضحاً وعجزاً عن الترفيه، كما يفعل هؤلاء المبتسمون السعداء، ويصف المعارضون الظاهرة بأنها تعبير عن ضعف العلاقة الحقيقية بين الزوجين بما يدفع أصحابها إلى تزيينها، وكذا لم تخل آراؤهم من ذكر الحسد، كخطر يحيط بالمعلنين عن علاقتهم، إلى آخر تلك الأسباب التي ترى أن الاحتفاظ بخصوصية هذه الأمور خيرٌ من عرضها على المشاع".