عرائش والشهرة " تناهي" .. هنا محطة عباسية على "درب زبيدة" تحكي تاريخ الماء والحج

والعرائش الأوسط، (التنانير) يحتوي على تسع وحدات معمارية تنتشر على طول 400م شمال جنوب، وعرض 250م شرق غرب، وهي عبارة عن بركة دائرة تتصل بحوض، وبركة مربعة، ومبنى متهدم شمال البركة الدائرية، و بئرين وثلاثة أفران لعمل الجبس من الحجر الجيري، والعرائش الجنوبي، في دلالة واضحة على تطور البنية المائية والهندسية التي اعتمد عليها الحجاج والمسافرون في تلك الحقبة.