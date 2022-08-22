"فنون الطهي" تنظّم "مهرجان المأكولات البحرية" في جدة

ووفرت الهيئة ساحات للزوّار لتناول الأطعمة والاستمتاع بالعروض الحية، ومنطقة خاصة بالأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال، فضلاً عن وجود ركن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022", الذي يهدف إلى تسليط الضوء على القهوة السعودية كأحد العناصر الثقافية للمملكة، والتي ارتبط بالكرم والضيافة السعودية تاريخياً.