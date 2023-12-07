يُعد مركزًا متقدمًا جدًّا.. "زين" تُحَقق فئة "القيادة" في تصنيف "المنتدى العالمي للطفل"

وجاء هذا التصنيف نتيجةً للجهود التي قامت بها "زين" بهدف زيادة الوعي حول حقوق الأطفال والسلامة عبر الإنترنت، أبرزها ما أعلنت عنه "زين السعودية" مؤخرًا بتوقيعها اتفاقية مع برنامج الأمان الأسري؛ وذلك ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل، ولتكون شريكًا استراتيجيًّا لمشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي.