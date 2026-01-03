المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الصناعة الإعلامية قوة ناعمة وفرص استثمارية

وفي المحور الاقتصادي من الجلسة نفسها، تتحول القوة الناعمة إلى قوة اقتصادية عبر المحتوى والإعلانات، بما يفتح مجالًا لخلق فرص ونمو مستمرين. ويُقدَّم التحول الرقمي في هذا السياق بوصفه رافعة أساسية، عبر توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في الإعلام لصناعة محتوى أكثر كفاءة وتنظيمًا وقدرة على التوسع. ثم تتقدم فرص الاستثمار إلى الواجهة عبر بناء المنصات وتطوير الكفاءات الإعلامية؛ إذ ترتكز المعادلة هنا على منصة تنافسية، ومهارة حديثة، وهوية ثقافية قابلة للتسويق، لتمنح عائدًا اقتصاديًا مستدامًا داخل الصناعة الإعلامية.