"هيئة العقار" تُطلق خدمة ترخيص الإعلان العقاري للوسيط الفرد والمنشأة

وفيما يخص الممارسين الحاليين كوسطاء مرخصين (قبل إطلاق المنصة)، تم إصدار ترخيص آلي لهم بـ"رخصة الوساطة والتسويق العقاري" بشكل تلقائي، وإرسال إشعارات نصية لهم، و إصدار "ترخيص وسيط منشأة" للمنشآت المسجلة في إيجار، أما المنشآت الحاصلة على رقم معلن، و المنشآت المصنفة لدى الهيئة فستصدر لهم الرخصة لاحقاً، كما تم إصدار "ترخيص وسيط فرد" آليًا للأفراد المسجلين في إيجار كمدير أو موظف مكتب، والأفراد الحاصلين على رقم معلن، والأفراد الحاصلين على رخصة عمل حر من الهيئة.