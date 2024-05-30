أكمل ثلاثة أرباع مداره.. "فلكية جدة": القمر في التربيع الأخير اليوم

وأشار أبوزاهرة إلى أن من أجمل المناظر حين يكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 31 مايو، وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.