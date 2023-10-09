منذ 3 سنوات.. سكان الرفود بـ"قنا" يشكون تعثُّر مشروع الطريق المحوري الشمالي

واستنكر الأهالي تجاهُل البلدية للمشروع الذي بات حينها شبه جاهز من القطع والردم، ولا يحتاج إلا إلى بعض العبّارات والسفلتة، لكن توقف العمل، وتبقى معدة ثقيلة تجثم على قارعة الطريق، وبقايا أسفلت قديم تم قطعه كشاهد عيان على ما قامت به البلدية.