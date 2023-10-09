منذ 3 سنوات.. سكان الرفود بـ"قنا" يشكون تعثُّر مشروع الطريق المحوري الشمالي

"أبشروا بخير".. بهذه العبارة رد المهندس الحسن المرضي، رئيس بلدية مركز قنا، على سكان القرى الشمالية بعد نقل "سبق" معاناتهم مع الطريق المحوري الشمالي الذي تم شقه، وتوقف العمل به منذ أكثر من 3 سنوات.
وفي التفاصيل، فقد شكا أهالي قرية الرفود شمال مركز قنا من تعثر مشروع الطريق المحوري الذي يربط المركز بالقرى الشمالية، وبينها قرية الرفود والظهور وغميض.. وغيرها، ويربطها بمحافظة محايل، مؤكدين أنه سيشكل نقلة نوعية في حال استكماله، ويُسهِّل عليهم الوصول إلى المصحات والإدارات الحكومية والخدمات العامة.
وأكدوا أن الطريق مهم ومحوري، ويبدأ من الحزام الدائري بقنا، ويخدم جميع القرى الشمالية بالمركز. مشيرين في الوقت ذاته إلى تبرع عدد من المواطنين بأملاكهم، وتمت إزاحة بعض خطوط الكهرباء؛ ليبدأ فتح الطريق وردمه بمعدات البلدية، وإنشاء عبّارات جرفتها السيول من جراء تعثر المشروع الذي توقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واستنكر الأهالي تجاهُل البلدية للمشروع الذي بات حينها شبه جاهز من القطع والردم، ولا يحتاج إلا إلى بعض العبّارات والسفلتة، لكن توقف العمل، وتبقى معدة ثقيلة تجثم على قارعة الطريق، وبقايا أسفلت قديم تم قطعه كشاهد عيان على ما قامت به البلدية.
وردًّا على هذا قال رئيس بلدية قنا، المهندس الحسن المرضي، لـ"سبق": "وجهنا باستكمال فتح الطريق المحوري الذي يربط المركز بقرى شمال المركز". وختم حديثه برسالة للمواطنين نصها: "أبشروا بخير".