"أمانة العاصمة المقدّسة" تحذّر من خطورة إيقاف المركبات بالقرب من مجاري الأودية والأماكن المنخفضة

حثّت أمانة العاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، على ضرورة الحرص على إيقاف مركباتهم في مكانٍ آمنٍ بعيداً عن مجاري الأودية والأماكن المنخفضة .
يأتي ذلك فيما نبّه الدفاع المدني السعودي لضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة بعبورها خلال فترة هطول الأمطار حفاظاً على السلامة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة قد تفاعلت مع إنذار أحمر للمركز الوطني للأرصاد من حالة أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول في جدة وأبحر والعاصمة المقدّسة والجموم ورابغ وخليص .
وأوضح المركز أن الحالة مستمرة خلال اليوم حتى غد الإثنين، فيما تشهد أجزاء من محافظة جدة تكوّنات للسحب الرعدية الممطرة، ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تزداد خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.