"أمانة العاصمة المقدّسة" تحذّر من خطورة إيقاف المركبات بالقرب من مجاري الأودية والأماكن المنخفضة

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة خلال اليوم حتى غد الإثنين، فيما تشهد أجزاء من محافظة جدة تكوّنات للسحب الرعدية الممطرة، ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تزداد خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.