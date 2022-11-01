لماذا يتميز هاتف HUAWEI nova 10 SE عن البقية

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف إشعارات Always-on-Display (AOD)، مما يعني أنك ستشاهد الإشعارات الأساسية مثل الوقت ومستوى البطارية حتى إن كانت الشاشة مغلقة. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا شاشة P3 ذات التدرج اللوني الواسع، والتي تقدم ألوانًا سينمائية زاهية، مع تباينات قوية بين مناطق الضوء الفاتح والداكن. أخيرًا، يدعم هذا الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة المدى شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 270 هرتز، مما يضمن استجابة عالية للمس، سواء كان المستخدمون يتصفحون الويب أو يشاهدون مقاطع الفيديو أو يقومون بعمليات مثل إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا.