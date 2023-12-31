سمو محافظ الأحساء يرأس اجتماع مبادرة (الأحساء صديقة الطفل)

كما تطرق المهندس عصام الملا إلى مبادرات الشراكة المجتمعية ، ومنها التعاون مع مجلس شؤون الأسرة، وتوقيع مذكرة تعاون مع مركز الإدارة الحكومية التابع لجامعة الأمير سلطان، ومركز الملك عبدالعزيز الوطني (إثراء) في تحدي تصميم مواقع انتظار الأطفال عند المدارس، حيث تم اختيار مدرستين في نطاق الأحساء (في مرحلة التخطيط والتنفيذ) على أن يتم تعميم ذلك لاحقًا على كافة مدارس المحافظة.