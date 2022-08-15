أبرزهم "خادم الحرمين" وآخرهم "أمير القصيم".. شفاعات المسؤولين "كلمة السر" في عتق الرقاب

من بين جميع دول العالم، تُعرف المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية، والحرص على إقامة الحدود في القصاص، إلا أن الأمر لا يخلو من المواقف الإنسانية التي تستهدف عتق رقاب بعض ممن صدرت عليهم أحكام بالقصاص في السجون، من خلال شفاعات يقوم بها بعض المسؤولين والعلماء ووجهاء المجتمع لدى ما يسمى بـ "أصحاب الدم"، من أجل إنقاذ حياة، تنفيذًا لمبادئ الإسلام الحنيف في العفو عند المقدرة.