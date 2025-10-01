ديفيد هنري: 22.7 مليار ريال استثمارات "مدينة مسك" بحلول 2034

كشف ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك"، عن أبرز ملامح المشروع ورؤيته المستقبلية بحلول عام 2034، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع، الذي نظمته مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وأوضح هنري أن حجم الاستثمارات في المشروع يتجاوز (22.78) مليار ريال سعودي، مبينًا أن المدينة ستُقام على مساحة (3.2) كيلومتر مربع، وستتضمن مساحات خضراء مفتوحة تشكل (42.3٪) من إجمالي المساحة، بما يجعلها واحدة من أبرز المدن الخضراء في المنطقة.
وأشار إلى أن المدينة من المتوقع أن تستقطب أكثر من (8) ملايين زائر سنويًا، وستحتضن ما بين (10) إلى (15) شركة رائدة تسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية والابتكارية، إضافة إلى توفير نحو (14,800) فرصة عمل مباشرة.
كما لفت هنري إلى أن عدد السكان الذين سيقيمون في المدينة سيصل إلى (19,500) نسمة، لتكون مركزًا حضريًا نابضًا بالحياة، يجمع بين السكن والعمل والترفيه ضمن بيئة عصرية وملهمة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.