ديفيد هنري: 22.7 مليار ريال استثمارات "مدينة مسك" بحلول 2034

كشف ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك"، عن أبرز ملامح المشروع ورؤيته المستقبلية بحلول عام 2034، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع، الذي نظمته مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.