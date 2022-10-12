"ريستاتكس جدة العقاري" يستعرض تطورات القطاع في المملكة

يذكر أن معرض "ريستاتكس جدة العقاري" يُقام على كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال المدة من 10 - 13 أكتوبر 2022م، بمشاركة واسعة من كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي، ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، ويجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقف واحد.