الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 26.4%

يُذكر أن الهيئـة العامـة للإحصاء هـي المرجـع الإحصائي الرسـمي والوحـيـد للبيانات والمعلومـات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمـال الإحصائية كافـة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانيـة، وإجـراء الدراسات والبحـوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمـال توثيـق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحيـاة في المملكـة مـن مصـادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبهـا وتحليلهـا واستخراج مؤشراتها الإحصائية.