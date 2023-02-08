"سيكورو" عن ليب 2023: إشارة عظيمة على رغبتكم بتغيير العالم انطلاقًا من هنا

كشف مدير مختبر الروبوتات الذكية والمتخصص في تقنية المعلومات من جامعة أوساكا، الياباني هيروشي سيكورو، أنه أمضى قرابة ستة أشهر على صنع الروبوت الشبيه إلى حد كبير بالإنسان؛ بعد أن لاحظ حاجة اليابان إلى هذا الروبوت.
وتفصيلًا، قال "سيكورو" خلال حضوره مؤتمر "ليب 2023": "عملت على صُنع هذا الروبوت الشبيه بالإنسان إلى حد كبير، وهو عبارة عن مشروع ضخم للغاية يركز على الأفاتار، والسبب الذي دفعني لصنع هذا الأفاتار هو أنني لاحظت حاجة اليابان إليه، واستغرق مني هذا الأفاتار حوالي 6 أشهر".
وأكمل: "لكن بالنسبة إلى برمجة هذا الروبوت وتطويره فإنني أستطيع تطويره بقدر ما أشاء".
وأضاف: "مؤخرًا أصبحت مهتمًا بالأنشطة التقنية في الشرق الأوسط؛ لأنني لاحظت تطورهم السريع في هذا الجانب، وهذا إيماني بأن الأفاتار سيتناسب مع التطورات الحالية في المنطقة".
وعن سبب مجيئه إلى الرياض، أجاب "سيكورو: "أؤمن بأنكم في تطور متسارع، فضلًا عن تحضيراتكم للمستقبل؛ ولهذا فإنني آمل أن يتناسب هذا الأفاتار الذي صنعته مع تطلعاتكم للمستقبل.. آمل ذلك".
وتابع: "كما أنه أثناء تخطيطكم للمستقبل يمكنكم الاستعانة بالمزيد من التقنيات الحديثة، وهذا ما سيميزكم عن الدول الأخرى".
واختتم قائلًا: "في الحقيقة فوجئت بضخامة هذا الحدث، وأظن أن هذه إشارة عظيمة على رغبتكم في تغيير العالم انطلاقًا من هنا؛ ولهذا أحببت LEAB للغاية".
يُشار إلى أن معرض مؤتمر ليب 2030 التقني الدولي، شهد أول روبوت سعودي مؤنت شبيه بالبشر تم تصنيعه في السعودية بالتعاون بين السعودية الرقمية وQSS تحت اسم "سارة"، حيث رحبت بزوار جناح السعودية المشارك في فعاليات مؤتمر "ليب 2023".