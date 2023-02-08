"سيكورو" عن ليب 2023: إشارة عظيمة على رغبتكم بتغيير العالم انطلاقًا من هنا

وتفصيلًا، قال "سيكورو" خلال حضوره مؤتمر "ليب 2023": "عملت على صُنع هذا الروبوت الشبيه بالإنسان إلى حد كبير، وهو عبارة عن مشروع ضخم للغاية يركز على الأفاتار، والسبب الذي دفعني لصنع هذا الأفاتار هو أنني لاحظت حاجة اليابان إليه، واستغرق مني هذا الأفاتار حوالي 6 أشهر".