"أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لاستقبال ولي العهد لرعايته الحفل الختامي لمهرجان الهجن

كثفت أمانة الطائف جهودها على مدار الساعة في سبيل التجهيز لمهرجان ولي العهد للهجن؛ حيث يحظى الحفل الختامي برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأقامت "أمانة الطائف" سجادة ضخمة من الورود تضم أكثر من 35 ألف شتلة من مختلف أنواع الزهور والورود في منطقة المنصة، وما يقارب سبعة آلاف من الزهور والصباريات في الطرق المؤدية للمهرجان، والجزيرة الوسطية على مدخل ميدان الهجن.
ومن جانبه أكد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعد أحد أقوى وأكبر مهرجانات رياضات الهجن على مستوى العالم.
وأشار إلى قوة المنافسات التي يحتضنها الميدان في الدورة الجديدة للمهرجان في ظل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين والجوائز المالية القيمة بمشاركة واسعة من المطايا من مختلف الدول العربية ونخب ملاك الهجن المحلية والدولية لتأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها كإحدى أهم الرياضات في الثقافة السعودية بشكل خاص والثقافة العربية والإسلامية عموماً.
وعد الدكتور "القثامي" مهرجان سمو ولي العهد للهجن بالداعم الرئيس للنشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة، ويشهد تفاعلاً مجتمعياً خلاقاً يعكس أصالة هذا الموروث العريق لبلادنا الغالية، وأشار إلى أن الجميع سيسهمون في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري بدعم من جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن، وأثنى على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عموماً، ورياضة الهجن بصفة خاصة.
وأوضح أمين الطائف أن الأمانة أنجزت منذ وقت مبكر العديد من الأعمال التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات والمرافق البلدية بموقع المهرجان للتسهيل على المشاركين والمرتادين وراحتهم، كما تم تحسين وتطوير المدخل الرئيسي لمضمار سباقات الهجن، وإزالة التشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بنطاق المهرجان ومضمار السباقات، وتحسين وتطوير المواقع المحيطة بالقاعة الرئيسية، وتحسين المشهد الحضري وإضافة لمسات جمالية تتماشى مع أهمية الحدث، مع دعم أعمال الأرصفة والبردورات، وإزالة اللوحات الاعلانية العشوائية، وتنظيف الموقع، وتكثيف أعمال الصيانة والزراعة والتجميل.