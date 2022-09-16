"أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لاستقبال ولي العهد لرعايته الحفل الختامي لمهرجان الهجن

وأوضح أمين الطائف أن الأمانة أنجزت منذ وقت مبكر العديد من الأعمال التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات والمرافق البلدية بموقع المهرجان للتسهيل على المشاركين والمرتادين وراحتهم، كما تم تحسين وتطوير المدخل الرئيسي لمضمار سباقات الهجن، وإزالة التشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بنطاق المهرجان ومضمار السباقات، وتحسين وتطوير المواقع المحيطة بالقاعة الرئيسية، وتحسين المشهد الحضري وإضافة لمسات جمالية تتماشى مع أهمية الحدث، مع دعم أعمال الأرصفة والبردورات، وإزالة اللوحات الاعلانية العشوائية، وتنظيف الموقع، وتكثيف أعمال الصيانة والزراعة والتجميل.