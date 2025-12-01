"بيئة الرياض" تضبط منشأة تُشغّل مسلخًا غير مرخص خلال حملة رقابية في رماح

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، صباح أمس الأحد، منشأة تقوم بإنشاء وتشغيل مسلخ دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك خلال حملة رقابية ميدانية نُفذت بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رماح، ومركز "وقاء"، والمركز الوطني للالتزام البيئي.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولة مخالفات صحية وتنظيمية تتعلق بعمليات الذبح والتجهيز داخل الموقع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها.
وبيّن فرع الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، بهدف رفع مستوى السلامة الغذائية، وتطبيق أعلى معايير الجودة، وحماية صحة المستهلكين.
وأضاف أن الفرق المتخصصة من كوادر فنية وإدارية تواصل متابعة المنشآت أولًا بأول وضبط أي مخالفات فور رصدها، مشددًا على أن الهدف الرئيس هو حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.