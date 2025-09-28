برعاية محافظ الطائف .. البيئة تُطلق مهرجان العسل واللوز 2025

برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، افتتح وكيل المحافظة ، مصلح البقمي ، فعاليات مهرجان العسل واللوز 2025، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الزراعي.
ويستمر المهرجان على مدى خمسة أيام، ليشكل منصة مهمة تجمع النحالين والمزارعين والمهتمين بالمنتجات الزراعية المحلية، من خلال أجنحة العرض والأركان التعريفية التي تسلط الضوء على منتجات العسل واللوز ومشتقاتهما، إضافة إلى باقة من البرامج التوعوية والترفيهية الموجهة للزوار والأسر، في أجواء تعكس مكانة الطائف كوجهة زراعية رائدة.
ويأتي تنظيم المهرجان تأكيدًا على حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم المزارعين والنحالين وتوفير منافذ تسويقية مبتكرة لمنتجاتهم، فضلًا عن إبراز الجودة العالية والإنتاج المتميز للعسل واللوز اللذين تشتهر بهما محافظة الطائف، بما يعزز دورها الريادي على مستوى المملكة.