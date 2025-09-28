برعاية محافظ الطائف .. البيئة تُطلق مهرجان العسل واللوز 2025

برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، افتتح وكيل المحافظة ، مصلح البقمي ، فعاليات مهرجان العسل واللوز 2025، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

