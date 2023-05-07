"البيئة": 24 مليون طن سنويًا حجم الاحتياجات العلفية لقطاعَي الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على رفع مستوى الوعي لدى مربي الماشية لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية، وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات البحثية بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتأكيد الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لاستخدام الأعلاف المركبة، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ تمثلت في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات نمو الماشية، وتحسن كفاءة التحويل الغذائي، إضافة إلى تقليل نسبة الهدر بالأعلاف، مشيرةً إلى أن هذه التغيرات أدّت إلى انخفاض تكاليف التغذية، وارتفاع هوامش الربحية لدى المربين؛ ما ساعد على تنمية قطاع الماشية المحلية وتطويره، وجعله أكثر استدامة، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.