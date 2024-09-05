"سعود الطبية" تنهي جراحيًّا معاناة أربعيني من اضطراب النوم

أنهت مدينةُ الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، معاناةَ أربعيني من اضطراب النوم، بإجراء تصحيح التطابق الهيكلي بتقديم الفكين العلوي والسفلي والذقن؛ إذ نجحت العملية بالعلاج وظيفيًّا بزيادة حجم المساحة الخلفية للمجرى الهوائي.
وأوضحت المدينة على لسان استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين "د. هيثم بن تريكي"، أن الحالة تم تشخيصها بحالة انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم؛ حيث كان يشكو المريض من معاناة طويلة مع انقطاع التنفس خلال النوم.
وأضاف "تريكي": كان مستوى تشبع الأكسجين في النوم يبلغ 94%، و89% في أسوأ حالاته، والتي أدّت إلى حاجته للنوم باستخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي ليمده بالأكسجين الكافي خلال نومه.
وتابع: بعد إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة من جراحة الوجه والفكين، وإجراء الأشعة المقطعية المطلوبة، وعمل التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد، تم تشخيصه بعدم تطابق هيكلي من الصنف الثاني، وضيق بالمساحة الخلفية للمجرى الهوائي، والذي يبلغ لدى المريض 8 مم، في حين تبلغ المساحة الطبيعية أكثر من 10 مم.
وأشار إلى أن العملية التي تضمنت تصحيح التطابق الهيكلي، أجريت بتقديم الفكين العلوي والسفلي، بالإضافة إلى تقديم الذقن، ونجحت العملية بالعلاج وظيفيًّا بزيادة حجم المساحة الخلفية للمجرى الهوائي، أدّت لعدم استخدامه لأي جهاز عند النوم، ونجحت العملية كذلك بالعلاج جماليًّا بتحسين العلاقة الوجهية والتناسق الهيكلي.