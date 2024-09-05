"سعود الطبية" تنهي جراحيًّا معاناة أربعيني من اضطراب النوم

وتابع: بعد إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة من جراحة الوجه والفكين، وإجراء الأشعة المقطعية المطلوبة، وعمل التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد، تم تشخيصه بعدم تطابق هيكلي من الصنف الثاني، وضيق بالمساحة الخلفية للمجرى الهوائي، والذي يبلغ لدى المريض 8 مم، في حين تبلغ المساحة الطبيعية أكثر من 10 مم.