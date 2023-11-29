مفتي المملكة: بلادنا تعيش عهدًا زاهرًا بالمنجزات والعطاءات

وبيّن أن الرئاسة وبمتابعة دؤوبة من سماحة المفتي تخطو خطوات متسارعة نحو تفعيل عمل الفروع لخدمة المجتمع وتقديم الفتاوى وإطلاق البرامج العلمية والدعوية التي تلامس حاجة المجتمع وترسخ رسالة الإفتاء في أخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرًا إلى أن البرامج التقنية وتوظيفها في إيصال الفتاوى للعالم عبر تطبيق "اسألني" ونشر المطبوعات العلمية للفتاوى المؤصلة أسهم في تميز مخرجات العمل، مثنيًا في ختام كلمته على جهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها.