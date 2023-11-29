مفتي المملكة: بلادنا تعيش عهدًا زاهرًا بالمنجزات والعطاءات

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ أن ما تحظى به المملكة العربية السعودية من توافر النعم التي يأتي في مقدمتها العقيدة الصحيحة والأمن في الأوطان بفضل الله وحده ثم بتوفيقه لولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات والعطاءات عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشاد سماحته بأن الدعم الذي تلقاه كل الجهات ومنها الرئاسة العامة للإفتاء من قيادتها الرشيدة هو امتداد لما أخذته على عاتقها من خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر قيم وسماحة الإسلام دين العدل والرحمة.
واستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي؛ لمتابعة أداء الفروع ومناقشة الاحتياجات والبرامج العلمية.
وناقش اللقاء احتياجات ومتطلبات الفروع وبرامجها العلمية والدعوية وفق اختصاصاتها العامة وفي إطار رسالتها المُنوطة بها في تقديم الفتاوى الشرعية للمستفيدين من الخدمات بالمناطق.
على نفس المسار، رأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد اليوم، الاجتماع السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.
ونوّه "العواد" في بداية الاجتماع بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يؤكدان أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة في خدمة المجتمع وإيصال الرسالة الخالدة لديننا الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن الرئاسة وبمتابعة دؤوبة من سماحة المفتي تخطو خطوات متسارعة نحو تفعيل عمل الفروع لخدمة المجتمع وتقديم الفتاوى وإطلاق البرامج العلمية والدعوية التي تلامس حاجة المجتمع وترسخ رسالة الإفتاء في أخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرًا إلى أن البرامج التقنية وتوظيفها في إيصال الفتاوى للعالم عبر تطبيق "اسألني" ونشر المطبوعات العلمية للفتاوى المؤصلة أسهم في تميز مخرجات العمل، مثنيًا في ختام كلمته على جهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها.
عقب ذلك جرى استعراض منجزات وأعمال الفروع والبرامج العلمية والمبادرات المنفذة خلال العام المالي 1444 - 1445، كما تمت مناقشة الاحتياجات والمتطلبات بما يحقق الخطة الاستراتيجية لعمل الرئاسة عبر فروعها بالمناطق.