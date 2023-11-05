أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني ويطلع على تفاصيل مشاريع توسعة مطار الأمير نايف

من جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، شرحاً عن أهمية التوسعة الجديدة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، الذي تبلغ تكلفته 149 مليون ريال، وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مليون و200 ألف مسافر سنوياً، إضافة إلى إجمالي استثمارات تفوق 165 مليون ريال، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم بالمشاريع التنموية للنقل الجوي بالمنطقة، مشيراً إلى أن القصيم إحدى المناطق التي تحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين.