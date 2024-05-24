الفنان محمد عبده يكشف عن تطورات صحته بعد خضوعه للعلاج الكيماوي

ألقى الفنان محمد عبده، الضوء على آخر تطورات حالته الصحية، اليوم الجمعة، بعد مُضي أسابيع من إعلانه استكمال جلسات العلاج الكيماوي في باريس.
ونشر الشاعر صالح الشادي؛ مقطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، يظهر الفنان محمد عبده في منزله.
وفي مقطع الفيديو، قال صالح الشادي: "سعدت الليلة بلقاء حبيبنا وأستاذنا فنان العرب، الأستاذ محمد عبده؛ وأطمئنكم عليه، الرجل يحبكم وهو بخير".
ورحّب الفنان محمد عبده؛ بالشاعر صالح الشادي؛ وأكّد أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.
وكان الفنان محمد عبده؛ قد أعلن مطلع الشهر الجاري، خضوعه للعلاج الكيماوي في باريس، بسبب إصابته بسرطان البروستاتا.