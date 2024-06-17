السيارات الكهربائية مقصدها.. زيارة مرتقبة من "الخريف" إلى تشيلي عنوانها "الليثيوم"

أكدت حكومة تشيلي أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، سيزور تشيلي في يوليو المقبل، ويعتزم لقاء وزيرة التعدين "أورورا وليامز" في العاصمة سانتياغو.