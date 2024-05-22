الظهران.. "مورينيو" يتحدث عن تجربته مع التقنية.. والمؤسس الشريك لـ "أبل" يؤكد صعوبة التحكّم بكل ما يحدث
انطلقت جلسات القمة العالمية للاتزان الرقمي "سينك" في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، لتمنح المنصة لخبراء دوليين للحديث عن تحديات الرقمنة على مدى يومين متتاليين.
وقال مدير مركز "إثراء" المهندس عبدالله الراشد، خلال كلمته الافتتاحية: إن قمة الاتزان الرقمي "سينك" لا تأتي لمناصرة التكنولوجيا أو مناهضتها، بل لبحث حلول تخلق أنماطًا إنسانية أفضل للتعامل معها، وهو ما تتضمنه جلسات القمة التي تضم نحو 50 عالمًا وخبيرًا.
وأضاف "الراشد": "نحن لا نقتصر في القمة على الخبراء فقط، بل هناك متحدثون من مختلف المجالات، فنحن اليوم نبدو جميعًا خبراء في التقنية".
التنمّر الإلكتروني
وفي الجلسة الأولى، التي أدارها الإعلامي الإماراتي أنس بوخش تحدثت المتخصصة بإصلاح وسائل التواصل الاجتماعي كريستين برايد، عن قصتها المؤلمة بعد انتحار ابنها؛ نتيجة تعرضه للتنمّر الإلكتروني، والدعاوى القضائية التي رفعتها على بعض التطبيقات الإلكترونية، مطالبة بسنّ إجراءات مشددة للتعامل مع التنمر الإلكتروني.
تسارع التطبيقات
من ناحيته، أوضح المؤسس الشريك لشركة "أبل" ستيف وزنياك، أن الحواسيب تُعامل الناس بالخوارزميات، مؤكدًا سوء الأمور حاليًا في العالم الرقمي، وصعوبة التحكّم بكل ما يحدث اليوم بالنظر للتطورات المتسارعة في التطبيقات الإلكترونية.
وقال: إن جميع التطبيقات بدأت بطريقة جيدة ونية سليمة، ثم تحولت سريعًا للجانب الربحي وصارت مهتمة بكسب المال من المستخدمين.
تجربة مورينيو
وتحدث مدرب كرة القدم العالمي جوزيه مورينيو، في الجلسة الثانية، عن تجربته مع التقنية، قائلًا: "مسيرتي المهنية الطويلة، عندما كنت أحلل مباريات كرة القدم كنت أستخدم تقنيات قديمة وأقضي ساعات طويلة أمام الشاشة، لكن الآن لدي تقنيات متطورة سهّلت الأمور كثيرًا".
وأضاف: "يومًا ما خسرت لأنه لم تكن هنالك تكنولوجيا موجودة في ذلك الوقت، فهي مهمة، إلا أنها سلاح ذو حدين".
وأكد "مورينيو"، خلال الجلسة التي حاورته فيها الصحفية لمى الحموي، أنه يحاول الظهور الإلكتروني بحقيقته، بالقول: "أنا لا أفلتر نفسي، بل أقدم نفسي كما أنا".
كما أكد أنه لا توجد سياسة يحاول اعتمادها، بل يسعى للوصول لمختلف شرائح الجمهور.
وتابع: "الناس يتأثرون بالجانب السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة لي فأنا لا أقرأ التعليقات على الإطلاق، وبالذات قبيل المباريات، كي لا أشوش أفكاري، لذا أحاول عزل نفسي عن التواصل الاجتماعي، والتركيز بما يحدث في الملعب".
التناقضات الرقمية
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان: "مواجهة التناقضات الرقمية: تتبع تعقيدات عالمنا المتشبع بالتكنولوجيا"، تحدث خلالها مقدم برنامج "ذا مو شو" محمد إسلام، وكبير مسؤولي الأعمال السابق لـ"جوجل إكس" مو جودت، والرئيس التنفيذي لشركة "بيوند إل إل سي"؛ حيث تحدثوا عن مرئياتهم تجاه ما يشهده العالم حاليًا من انفجار تكنولوجي غير مسبوق.
يُذكر أن قمة "سينك" للاتزان الرقمي، تواصل جلساتها؛ ويأتي اليوم الأول بعنوان: "سلاح ذو حدين- مواجهة التناقضات الناجمة عن العصر الرقمي"، في حين يأتي اليوم الثاني والأخير، غدًا الخميس، تحت عنوان: "نهضة رقمية- تكوين علاقة جيدة مع العالم الرقمي لتحقيق مستقبل أفضل".