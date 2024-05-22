الظهران.. "مورينيو" يتحدث عن تجربته مع التقنية.. والمؤسس الشريك لـ "أبل" يؤكد صعوبة التحكّم بكل ما يحدث

وقال مدير مركز "إثراء" المهندس عبدالله الراشد، خلال كلمته الافتتاحية: إن قمة الاتزان الرقمي "سينك" لا تأتي لمناصرة التكنولوجيا أو مناهضتها، بل لبحث حلول تخلق أنماطًا إنسانية أفضل للتعامل معها، وهو ما تتضمنه جلسات القمة التي تضم نحو 50 عالمًا وخبيرًا.