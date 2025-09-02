مستشفى الأفلاج ينال اعتماد "صديق الطفل" من الصحة العالمية واليونيسف

في خطوة لافتة، حصل مستشفى الأفلاج العام على شهادة "صديق الطفل" من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بعد اجتيازه بنجاح عملية التقييم الخاصة بالمبادرة العالمية لتشجيع الرضاعة الطبيعية.
ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجًا لجهود المستشفى في استيفاء متطلبات المبادرة، التي تهدف إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتعزيز صحة الأم والطفل، تماشيًا مع أهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
ويُعد حصول مستشفى الأفلاج العام على هذه الشهادة اعترافًا بالتزامه بتطبيق السياسات والمعايير العالمية، وحرص كوادره الصحية على توفير بيئة آمنة وصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وشهد المستشفى خلال الفترة الماضية، بقيادة الأخصائي أول سلطان الدوسري، نقلة نوعية في عدة جوانب، انعكست على تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء، ما ساهم في تعزيز ثقة المستفيدين بما يُقدمه من رعاية صحية متكاملة.