مستشفى الأفلاج ينال اعتماد "صديق الطفل" من الصحة العالمية واليونيسف

ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجًا لجهود المستشفى في استيفاء متطلبات المبادرة، التي تهدف إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتعزيز صحة الأم والطفل، تماشيًا مع أهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.