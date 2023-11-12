700 طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول في 2500 مدرسة بجدة

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، التي وقفت ميدانيًا على سير الاختبارات في عدد من مدارس البنين والبنات، أن الاختبارات انطلقت اليوم في أكثر من 2500 مدرسة، وسط استعدادات فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر، وهو ما تم الوقوف عليه، في أول أيام الاختبارات، من خلال الجولات الميدانية لقيادات التعليم ولمديري ومديرات مكاتب التعليم وكذلك الكوادر الإشرافية.