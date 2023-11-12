700 طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول في 2500 مدرسة بجدة

أدى 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، اليوم الأحد، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ في مختلف المراحل الدراسية، وسط أجواء منظمة في كافة لجان الاختبار، وجولات تفقدية لقيادات التعليم والمشرفين والمشرفات التربويات.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، التي وقفت ميدانيًا على سير الاختبارات في عدد من مدارس البنين والبنات، أن الاختبارات انطلقت اليوم في أكثر من 2500 مدرسة، وسط استعدادات فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر، وهو ما تم الوقوف عليه، في أول أيام الاختبارات، من خلال الجولات الميدانية لقيادات التعليم ولمديري ومديرات مكاتب التعليم وكذلك الكوادر الإشرافية.
على صعيد متصل وقف مساعدا المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، اليوم، على سير انطلاقة الاختبارات في عدد من المدارس، حيث قاما بجولة على لجان الاختبارات بالمدارس التي تم زيارتها، وتابعا أعمال الاختبارات، وآلية التصحيح والرصد والتدقيق.
يُذكر أن الإدارات المعنية بالاختبارات ستقدم خدماتها للمدارس وأولياء الأمور بشكل يومي خلال فترة الاختبارات، حيث تتابع إدارة الاختبارات تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالاختبارات في الميدان والإشراف على سير الاختبارات بالمدارس وتقديم الدعم الفني في حال مواجهة أي طارئ، والعمل فور انتهاء الاختبارات على تحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة لذلك ورفعها للجهات ذات العلاقة
فيما تعمل إدارة الشؤون الصحية المدرسية على ضمان جاهزية العيادات المدرسية لتقديم خدماتها، والتوعية اللازمة والمناسبة لفترة الاختبار لمختلف الفئات، كما تقدم إدارة التوجيه الطلابي الاستشارات المختلفة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، فيما تتابع إدارة الأمن والسلامة بدورها تطبيق الاحترازات المتعلقة بسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.